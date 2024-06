Calciomercato – Napoli su Sudakov, ma c’è il problema dell’ingaggio

Georgiy Sudakov sarebbe tra gli obiettivi di mercato del Napoli, tuttavia ci sarebbe il problema legato all’ingaggio.

Il Napoli avrebbe messo già da un po’ gli occhi su Georgiy Sudakov, centrocampista che attualmente veste la maglia dello Shakhtar Donetsk. Il giocatore ucraino classe 2002 sarebbe visto come un ideale sostituto di Piotr Zielinski, che sarebbe vicino all’addio al club azzurro per trasferirsi all’Inter. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha fatto un breve punto della situazione sulla vicenda, affermando che nonostante ci sia interesse per il giovane centrocampista ad oggi l’ingaggio rappresenterebbe un problema.

Di seguito ecco quanto si legge sul noto quotidiano campano:

“A centrocampo s’impone un sostituto di Zielinski che andrà all’Inter. De Laurentiis spinge per l’ingaggio di Sudakov, ma per la stella ucraina dello Shakhtar- valutata oltre 50 milioni di euro – si fanno sempre più insistenti le sirene della Premier.”

