Il Napoli guarda in casa Torino, altro obiettivo oltre Buongiorno

Il Napoli non sarebbe interessato solamente ad Alessandro Buongiorno, bensì anche ad un altro giocatore del Torino.

Alessandro Buongiorno non sarebbe l’unico giocatore del Torino che avrebbe suscitato l’interesse del Napoli. Secondo Il Corriere dello Sport il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Raoul Bellanova.

Di seguito quanto riportato:

“In difesa la priorità del Napoli resta Buongiorno del Torino. Dove gioca e brilla un altro calciatore che piace al ds Manna: Raul Bellanova. Anni 24, ex Inter, scelto da Spalletti per i 30 preconvocati all’Europeo, Bellanova è un esterno destro di corsa e fiato perfettamente aderente all’identikit del Napoli per il prossimo mercato. Un giocatore che sulla fascia di Di Lorenzo – blindato ufficialmente dal Napoli nonostante la sua volontà di essere ceduto e il pressing della Juve – si trova a casa e che può diventare un’opportunità, un altro oggetto di discussione nei dialoghi già da tempo avviati col Torino.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Conte, annuncio previsto nella giornata di domani

Anguissa- Al-Nassr: sirene arabe per il centrocampista

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi