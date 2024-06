Radio Marte – Modugno: “Di Lorenzo non si muove, con Conte ritroverà gli stimoli persi”

Il giornalista di Sky, Francesco Modugno è intervenuto in diretta a ‘Forza Napoli Sempre’:

“Conte reputa quella del Napoli una rosa di ottimo livello e di conseguenza non si prevedono delle rivoluzioni. Potrebbero cambiare quattro calciatori nell’undici titolari. Prevedo due acquisti in difesa e forse un esterno sinistro.

Di Lorenzo? Per Conte il problema manco si pone: per il tecnico non andrà via, come non andrà via Kvaratshelia. Il tempo, il buon senso, il dialogo può favorire la permanenza a Napoli. Con calma, Di Lorenzo, grazie anche a Conte, potrà ritrovare anche quegli stimoli dopo un anno difficile e una centralità che il nuovo tecnico non mette affatto in discussione. Su Kvara il Napoli ha idee chiare: per due giorni di fila i dirigenti hanno incontrato l’agente Jugeli, c’è un discorso aperto per il rinnovo, c’è la volontà ferma, da parte del club di De Laurentiis, di respingere le offerte. Lo stesso discorso vale per per Anguissa e Meret, che resteranno certamente in azzurro. Inoltre, arriverà un attaccante. Molto dipenderà sicuramente dai principi di gioco che adotterà il nuovo allenatore del Napoli. C’è già tanto Conte in quello che il Napoli ha in testa, non solo per le scelte ma anche dal punto di vista della mentalità, dell’atteggiamento e anche dal modo di stare in campo. Molto probabilmente ritroveremo in campo un Napoli nuovo, con la difesa a tre. Del resto, il Napoli si affiderà ad uno dei migliori allenatori europei”.

