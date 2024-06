Napoli-Conte, annuncio previsto nella giornata di domani

L’annuncio dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sarebbe previsto nella giornata di domani.

Mancherebbe davvero poco all’annuncio di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Secondo Sportmediaset quest’ultimo sarebbe previsto nel corso della giornata di domani.

Di seguito quanto si legge:

“Ancora poche ore, e poi Antonio Conte sarà ufficialmente il nuovo condottiero del Napoli. Domani esattamente è previsto l’annuncio (contratto fino al 2027 da 8 milioni di euro complessivi a stagione), quello tanto atteso dai tifosi, fiduciosi per un nuovo ciclo che punta ad arrivare nuovamente allo scudetto. Non subito certo, perché bisognerà ricostruire: molto dipenderà dal mercato, il ds Manna è già al lavoro. Alcuni nomi? Piacciono molto Buongiorno del Torino, Hojbjerg del Tottenham e ovviamente Lukaku, uomo fidato del tecnico leccese. Prima però andrà in scena la presentazione super voluta da De Laurentiis: la location scelta è quella del Palazzo Reale.”

