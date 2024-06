Sky Sport – Cairo vuole vendere Buongiorno: spera nell’Europeo per offerte allettanti

Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, è intervenuto in diretta per commentare le mosse di Cairo. Il presidente del Torino aspetta gli Europei per provare a vendere Buongiorno a una cifra più elevata: “Il Napoli ha diverse priorità sul mercato. Una di queste è l’arrivo di un nuovo difensore centrale. Il Torino spera nella vetrina europea per Buongiorno per attivare magari club esteri, al momento in Italia c’è solo il Napoli”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – Arthur Theate, potrebbe essere il primo rinforzo. I dettagli

Crisi Di Lorenzo-Napoli: dietro c’è la Juventus, intesa Giuntoli entourage capitano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi