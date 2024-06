Sky Sport – Lindstrom, offerta dal Lione: il sostituto potrebbe essere Cambiaghi

Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, è intervenuto a ‘Calciomercato l’originale’ per parlare del mercato del Napoli. In uscita c’è Jesper Lindstrom, che piace al Lione e ha offerte per il prestito. Il Napoli si è messo subito al lavoro per cercare un sostituto che possa essere in grado di occupare meglio il suo ruolo. Si tratta di Nicolò Cambiaghi dell’Empoli, il quale è finito nell’immediato nel mirino di Manna. Il giocatore è rientrato all’Atalanta dopo una stagione in prestito con l’Empoli, dove ha collezionato in 37 presenze 1 gol e 5 assist.

