X – Romano: “Simeone, Conte vuole che resti: lui cerca la titolarità altrove”

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, sul suo profilo social, ha parlato della situazione di Giovanni Simeone. L’attaccante piace a Conte, ma lui cerca un’altra destinazione per scendere in campo da titolare: “Simeone è da tenere d’occhio nelle prossime settimane, i club di Inghilterra e Spagna si informeranno sulla sua situazione al Napoli. Il Napoli e Conte sarebbero aperti a tenerlo, ma Simeone è desideroso di una nuova soluzione per trovare spazio come titolare titolare”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – Arthur Theate, potrebbe essere il primo rinforzo. I dettagli

Crisi Di Lorenzo-Napoli: dietro c’è la Juventus, intesa Giuntoli entourage capitano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi