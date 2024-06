Su Osimhen c’è solo l’Arsenal, ma è lontano dalla clausola

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio l’Arsenal al momento sarebbe l’unico club interessato concretamente a Victor Osimhen.

Ci sarebbe solo l’Arsenal su Victor Osimhen, tuttavia il club di Premier League sarebbe ancora lontano dalla clausola rescissoria.

Di seguito quanto riportato in merito da Gianluca Di Marzio, che fa il punto della situazione su ciò che starebbe accadendo in casa Napoli.

“Innanzitutto Antonio Conte che firmerà mercoledì. o Per la difesa il primo della lista è Alessandro Buongiorno del Torino. In Italia c’è solo il Napoli su Buongiorno. Il Torino spera nella vetrina degli Europei per attirare anche club stranieri.Osimhen presumiamo che andrà via. Al momento c’è solo l’Arsenal che comunque è lontano dalla clausola rescissoria. Se dovesse andar via, e al momento non è detto, la primissima scelta sarebbe Lukaku, l’alternativa è Dovbyk del Girona. Il Napoli sta studiando anche una soluzione per Lindstrom che piace al Lione. Il Napoli sta cercando Cambiaghi.”

