Napoli, entro domani nuovo incontro tra Conte e Manna a Torino

Manna e Conte si incontreranno a Torino per definire il passaggio al Napoli

Il neo ds del Napoli Giovanni Manna procede spedito verso la chiusura dell’affare che porterà Antonio Conte sulla panchina azzurra, come riportato dal Corriere dello Sport i due si incontreranno a Torino nei prossimi giorni. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“Antonio Conte e Giovanni Manna si incontreranno ancora. Oggi o al massimo domani a Torino, dove vivono entrambi: un ottimo segno e anche il segnale della reciproca voglia di lavorare insieme. Le distanze sono sempre meno ampie, soprattutto sotto il profilo dell’ingaggio: il tecnico si avvicina alla proposta del Napoli di 7 milioni a stagione più 2 di bonus in caso di raggiungimento della Champions, più un altro milione in chiave scudetto, così da pareggiare e nella migliore delle ipotesi superare l’offerta di 8 milioni che De Laurentiis gli aveva fatto in autunno. Ci siamo, non è più un problema: tanto che è stata anche inviata ufficialmente una proposta contrattuale da visionare.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

