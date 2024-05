Panchina Napoli, Ugolini: “Oggi nuovo contatto ADL-Conte: c’è voglia di chiudere l’accordo”

Panchina Napoli, gli aggiornamenti di Ugolini

Panchina Napoli – Il giornalista Massimo Ugolini, in diretta da Castel Volturno, ha dato aggiornamenti a Sky Sport sul futuro della panchina del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Le quotazioni di Conte sono in fortissimi rialzo. De Laurentiis non è più intenzionato ad aspettare Gasperini e quindi tutto sull’ex Juve.

Le parti hanno riacceso i contatti nelle ultime ore, oggi ci sarà un nuovo confronto, ci sono passi di avvicinamento rispetto all’iniziale proposta di De Laurentiis che Conte non aveva accolto del tutto. Dunque si sono fatti passi in avanti, c’è voglia di chiudere l’accordo che Manna vuole presentare a Conte. Ma teniamo in piedi anche la soluzione Pioli perché le sorprese non sono mai mancate”.

