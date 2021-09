Napoli: Insigne a rischio per la gara contro il Leicester, esami in giornata

Gli esami di oggi sveleranno le condizioni del capitano azzurro

Lorenzo Insigne si è infortunato al ginocchio nel corso di Napoli-Juventus. Il Mattino nella sua edizione odierna parla delle sue condizioni e svela che oggi verranno fatti degli accertamenti per stabilire le sue condizioni e quelle di Mario Rui. Ad ora sono entrambi a rischio per la gara di giovedì in Europa League contro il Leicester.

Questo è quanto si legge:

“Sono invece in forte dubbio per la trasferta inglese Insigne e Mario Rui, il loro recupero appare infatti difficile per la sfida di giovedì: il capitano ha accusato un trauma contusivo al ginocchio destro, il terzino portoghese una distorsione alla caviglia sinistra (si è infortunato nel finale di primo tempo e ha stretto i denti restando in campo fino pochi minuti dal termine giocando una partita di grande spessore). Oggi verranno verificate le condizioni di entrambi dallo staff medico azzurro e si avrà un quadro più preciso sulla condizione di entrambi e sui tempi di recupero”

