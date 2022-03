Probabili formazioni Napoli-Milan, solo un cambio per Spalletti

Il quotidiano Tuttosport si concentra sulla probabile formazione del Napoli contro il Milan.

Napoli-Milan è quasi alle porte ed è tempo di pensare alle formazioni delle due compagini. A tal proposito il quotidiano Tuttosport riporta la probabile formazione della squadra azzurra. Secondo Tuttosport non ci saranno grandi cambiamenti per quanto riguarda i dodici giocatori titolari, in più torneranno a disposizione Zambo Anguissa e Stanilsav Lobotka.

“È molto probabile che la formazione anti-Milan possa riciclare quella che ha espugnato l’Olimpico, con l’unica eccezione dell’ingresso di Lobotka in campo dal primo minuto in sostituzione di Demme. Con lo slovacco al suo fianco, ne ha tratto beneficio anche Fabian Ruiz, in virtù dei quattro gol segnati (su 6 in campionato) proprio quando in campo c’è stato anche Lobotka.”

