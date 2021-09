Udinese-Napoli, nessuna gabbia per Osimhen. Gotti non farà stravolgimenti

Usinese-Napoli, Gotti non stravolge la sua tattiva

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista di Dazn Alessandro Surza, che ha parlato anche dei piani tattici di Gotti per fronteggiare il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Sono uscite varie voci su un’eventuale gabbia con un difensore più veloce come Perez. Mi sento però di smentire: l’Udinese ha massimo rispetto per il Napoli, Marino ha detto che se potesse toglierlo al Napoli lo farebbe. Ma non credo che Gotti stravolgerà il modo di giocare. Chiaramente il Napoli parte favorito ma non credo che l’Udinese cambierà l’impostazione della partita”.

