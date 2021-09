Udinese-Napoli, tre dubbi per Spalletti: le probabili formazioni

Udinese-Napoli, ancora tre dubbi di formazione per Luciano Spalletti in vista della sfida di questa sera sul campo dell’Udinese. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle prove della vigilia il tecnico toscano ha più volte cambiato l’undici titolare. Deve dosare le energie e sta studiando la soluzione migliore. Per questo ancora non ha deciso su tre ruoli chi tra Rrahmani e Manolas accanto a Koulibaly? Meglio Politano o Lozano davanti a destra? Zielinski non è al meglio, ma gioca lui o Elmas? Di seguito le probabili formazioni secondo l’emittente satellitare.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani/Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano/Lozano, Zielinski/Elmas, Insigne; Osimhen

