UFFICIALE – Piotr Zielinski nella lista dei pre-convocati dalla Polonia

Piotr Zielinski nella lista dei pre-convocati dalla Polonia

Napoli Calcio – Piotr Zielinski nuovamente convocato dalla Polonia per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar in programma il prossimo 9 e 12 ottobre.

Il tecnico Paulo Sousa ha diramato la lista dei pre-convocati per le sfide con San Marino e Albania.

L’elenco definitivo sarà annunciato tra una settimana.

