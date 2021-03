Napoli, il rinnovo di Lorenzo Insigne sarà presto una priorità

L’edizione odierna di Repubblica si concentra su Lorenzo Insigne ed il suo rinnovo con il Napoli.

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è un argomento diventato sempre più ricorrente negli ultimi giorni. Per ora non ci sono notizie ufficiali relative a ciò, ma il quotidiano Repubblica afferma che presto la questione diventerà prioritaria per il Napoli.

Ecco quanto riportato:

“Il contratto del capitano scade nel 2022, quindi tra un paio di mesi diventerà argomento principale in casa azzurra. Giovedì, il suo agente, Vincenzo Pisacane, è stato al training center di Castel Volturno e ha incontrato Cristiano Giuntoli. La questione non è ancora stata sviscerata nei dettagli ma presto diventerà prioritaria. Arrivare all’appuntamento con la Champions in tasca sarebbe molto importante.”

