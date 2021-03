Hamsik: “Napoli è un posto speciale, non ho mai voluto lasciarlo”

L’ex giocatore del Napoli Marek Hamsik ha parlato del club azzurro in un’intervista rilasciata a Discovery Plus Sweden.

Marek Hamsik, ex giocatore e capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista al canale Discovery Plus Sweden. In questa occasione, lo slovacco ha espresso solo belle parole per la squadra partenopea.

“Napoli occupa un posto speciale all’interno del mio cuore, rappresenta la mia seconda casa, ho grandi numeri con quella squadra. Ho tentato di rimanere lì il più a lungo possibile, molte sono state offerte ricevute per poter andare in una squadra diversa, ma non ci ho mai pensato. Ad oggi rimango felice di aver fatto quella scelta.”

Hamsik racconta anche un aneddoto su Diego Armando Maradona:

“Quando ho raggiunto il record di reti segnate da Maradona con il Napoli ci siamo sentiti al telefono, di seguito ci siamo scambiati le maglie ed è stato bellissimo. A casa conservo ancora la sua maglia firmata, è stato fantastico. Diego è stato uno dei calciatori più forti in assoluto, guardavo i suoi video in televisione o su Youtube e osservavo sempre le cose incredibili che faceva”

Infine, il campione slovacco dice la sua riguardo il futuro:

“Non credo che a 33 anni la carriera è quasi finita; basta guardare Ibra che è incredibile. Lui rappresenta un eroe per i ragazzini svedesi. Il suo fisico è fantastico, così come la stagione che sta facendo con il Milan. Ho sentito che vuole ritornare a giocare con la Nazionale, mi piacerebbe affrontarlo agli Europei”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, l’assenza di Koulibaly ha inciso nelle ultime partite

Cristiano medita, possibile addio alla Juve e il PSG torna a farsi sentire

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ecco perché i lotti del vaccino AstraZeneca sono stati sospesi