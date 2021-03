L’AVVERSARIO – La ventisettesima giornata di campionato è: Milan-Napoli

L’AVVERSARIO – Il Milan ospiterà il Napoli allo Stadio San Siro, per la ventisettesima giornata di campionato.

Milan e Napoli si affronteranno allo Stadio San Siro il 14 marzo alle ore 20:45.

Per il Napoli di Gattuso è un periodo altalenante ma la sua squadra torna a farsi sentire, con il rientro dei due suoi attaccanti, la strada sembra essere leggermente in discesa, gli azzurri rimangono momentaneamente sul filo del rasoio. I prossimi match da disputare saranno con le big “dell’alta classifica”. Rispettivamente contro Milan, Juventus e Roma.

C’è però un fattore da non sottovalutare. La squadra di Pioli è reduce del match europeo contro il Manchester United. Dunque, gli azzurri con meno lavoro nelle gambe avranno la possibilità di colpire il Milan sul fattore “stanchezza”. Inoltre, con il rientro dei due big è un match che fa meno paura. Bisognerà dare il tutto per tutto, poiché l’obiettivo è guadagnare almeno 5 punti in quanto un punto in meno li porterà sempre più lontani dal quarto posto, e quindi dall’obiettivo Champions League.

Per Gattuso la sfortuna non termina così facilmente, difatti l’infortunio di Ghoulam sarà un boccone amaro per le prossime affilatissime sfide. Con tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta il Napoli occupa il sesto posto della classifica, con soli 2 punti in meno dall’Atalanta.

Il Milan in campo

La squadra di Pioli può essere, senza ombra di dubbio, considerata rivelazione dell’anno. A differenza della scorsa stagione, quest’anno ha occupato il primo posto in classifica per poco più di metà campionato. A dare massima grinta, personalità e carisma alla squadra è stato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Con il suo arrivo, la squadra ha preso una piega diversa ed il cammino dei rossoneri è diventato sempre più roseo ma non è bastato, poiché l’altra squadra di Milano è riuscita a sovrastare il tragitto intrapreso da Pioli.

Con l’Inter prima in classifica, il Milan, con 56 punti, occupa il secondo posto ed è reduce di due vittorie, due sconfitte ed un pareggio.

Il tecnico rossonero inoltre spera di poter recuperare alcuni dei suoi attuali indisponibili già da domenica sera, poiché quello contro il Napoli sarà una sorta di scontro diretto per definire meglio i ruoli della classifica attuale.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Leao. All.: Pioli

Indisponibili: Ibrahimovic, Bennacer, Rebic, Mandzukic, Maldini.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso

Indisponibili: Petagna, Ghoulam.

Arbitro: Fabrizio Pasqua

I precedenti

Quella di Milan – Napoli, sarà la sfida numero 146 in serie A, e la 73esima a San Siro. Il bilancio dei 72 precedenti a Milano in campionato sono di 32 vittorie per il Milan, 26 pareggi e 14 successi del Napoli. L’ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Milan in Serie A è stata il 21 gennaio del 2017 per un risultato di 1-2. L’ultimo pareggio, sempre del Napoli in trasferta risale al 23 novembre 2019 con un risultato di 1-1. Mentre l’ultima sconfitta del Napoli a Milano fu il 14 dicembre per 2-0.

Barbara Marino

