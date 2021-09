Udinese-Napoli, pochi cambi per Spalletti. Tentazione Ounas dal primo minuto

Udinese-Napoli, pochi cambi in formazione per Spalletti

La sfida tra Udinese e Napoli è ormai alle porte, gli azzurri dovranno confermare quanto di buono fatti vedere in queste prime uscite stagionali. Spalletti cambierà poco nell’undici titolare, nonostante i tanti impegni ravvicinati. Tra i pali ci sarà Opsina, con Meret che potrebbe però essere inserito nella lista dei convocati. Torna Manolas al centro della difesa con Koulibaly, completano il reparto difensivo Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo conferma per Anguissa e Fabian Ruiz, con Elmas che resta un’alternativa. In attacco Insigne a sinistra, Politano a destra con Osimhen al centro del reparto offensivo. Ounas potrebbe spuntarla su Zielinski, giocandosi un chance imporante.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Politano, Insigne, Ounas, Osimhen.

