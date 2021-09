Udinese, Gotti pensa ad una “gabbia” per contenere Osimhen

Udinese, Gotti studia un piano per contenere Osimhen

Come riportato dall’edizione odierna del Gazzettino, il tecnico dell’Udinese Gotti sta studiando una sorta di gabbia per contenere Victor Osimhen. Ecco quanto pubblicato:

Victor Osimhen non fa dormire sonni tranquilli a Luca Gotti. Il suo cambio di marcia e la sua velocità impongono una doverosa riflessione in casa bianconera. Così non è da scartare l’ipotesi che venga rivisto l’assetto difensivo dell’Udinese che bene si è comportato nelle prime tre giornate e non ha subito gol contro Venezia e Spezia”.

