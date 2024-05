la Repubblica – Ore caldissime per la panchina: Conte sempre più vicino

L’edizione del quotidiano, in edicola oggi, ha posto l’attenzione sulle ultime notizie in casa Napoli. Antonio Conte è sempre più vicino alla panchina partenopea: “Conte non sta più nella pelle e ha già allertato il suo staff, di cui dovrebbero fare parte Oriali e Stellini. De Laurentiis chiederà invece la conferma nel ruolo di preparatore atletico di Sinatti: già sotto contratto con il Napoli.

Ogni passo va ponderato e con i legali al lavoro potrebbe essere interlocutorio anche il prossimo incontro tra le parti, in programma per oggi. Ma di certo non si andrà oltre la metà di questa settimana. Conte ritiene infatti di aver fatto già uno sforzo importante e non ama rimanere sulla corda”.

