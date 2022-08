Ndombele stupisce tutti: ha gran voglia di riscatto

La Gazzetta dello Sport – Che colpo Ndombele! Ha stupito tutti: talento e gran voglia di riscatto.

L’acquisto di Ndombele, da parte del Napoli, è stato l’ennesimo colpo stagionale andato a buon fine. Ndombele è pronto per questa nuova esperienza ed ha già stupito tutti con la sua voglia di riscatto.

“Su una palla vagante a centrocampo, che scendeva dall’alto, con uno stop a seguire di esterno destro il francese ha saltato un avversario, poi un tocchetto per sistemare ancora di esterno la sfera dunque un gran destro imprendibile a mezza altezza, nell’angolo più lontano. Davvero un bel gesto unito ad altri, con giocate in verticale che dovranno trovare l’intesa coi nuovi compagni, strettamente legata pure ai tempi di gioco. Ndombele, insomma ha subito dimostrato che gran voglia abbia di riscattarsi a Napoli dopo le due ultime stagioni non brillanti al Tottenham“.

