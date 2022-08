Corriere dello Sport – Navas, arrivo legato all’uscita di Fabian: i dettagli della trattativa.

L’edizione odierna del quotidiano, ha aggiornato in merito alla trattativa di Keylor Navas, tra Napoli e Psg. Sembrerebbe che l’arrivo di Navas sia strettamente legato all’uscita di Fabian Ruiz:

“Per garantire a Navas la ricchissima buonuscita ritenuta imprescindibile per rescindere il contratto con il Psg fino al 2024, i club dovranno giocare sulla valutazione del cartellino di Ruiz; su un bonus alla firma per Keylor (legato proprio alla quantificazione della cessione di Fabian); e sul ricco contratto biennale che, anche in virtù della spinta del Decreto Crescita, rappresenterà l’ultimo punto di un’operazione estremamente articolata”.

