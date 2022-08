Il Mattino – Fabian Ruiz, si sblocca l’affare col Psg: fumata bianca in arrivo.

Si sblocca l’affare tra Napoli e Psg, Herrera ha rescisso il contratto e Fabian Ruiz è pronto a prendere un posto nella squadra francese:

“Calda l’altra trattativa con il Psg, quella di Fabian Ruiz: si attende anche in questo caso da un momento all’altro la fumata bianca. La squadra parigina sta cominciando a sfoltire l’organico a centrocampo, operazione necessaria per poter poi piazzare l’affondo con Navas: lo spagnolo Herrera ha rescisso il contratto con il Psg ed è pronto a firmare con l’Athletic Bilbao. In uscita anche Paredes, nel mirino della Juve. Il Psg liberatosi di ingaggi pesanti può quindi effettuare il colpo per Fabian, vicina la convergenza sulla cifra da corrispondere al Napoli che era partito da una valutazione iniziale dello spagnolo di 30 milioni. Momenti decisivi anche per questa trattativa, una settimana calda su questi due fronti, le ultime due operazioni sulle quali il Napoli sta lavorando per la chiusura”.

