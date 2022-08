Repubblica – Navas ad un passo: atteso in Italia per le visite mediche.

Keylor Navas sarà presto un giocatore del Napoli. Secondo il quotidiano, Navas è in procinto di svincolarsi dal Psg e nelle prossime 48 ore sbarcherà in Italia per svolgere le visite mediche con il Napoli, come da programma. Dunque, questa è l’ulteriore conferma che l’arrivo di Navas è davvero vicino. Inoltre, arriverebbe al Napoli a parametro zero ed è pronto a firmare un biennale.

