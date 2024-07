Radio Crc – Chiariello: “Sostituto Zielinski? Il Napoli ha preso Folorunsho”

Il giornalista Umberto Chiariello, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli: “Il Napoli è fatto a centrocampo. Non è vero che non ha sostituito Zielinski, ha sostituito Piotr con Folorunsho. In difesa ne ha pure troppi. Per quando riguarda l’attacco, l’unica situazione da sistemare è quella di Osimhen.

Se resta, il Napoli fa bingo. Se va via, arriva Lukaku che è un uomo di Conte. Poi il Napoli resta alla finestra se ci sono delle eventuali occasioni, perchè la squadra ha liquidità. In questo momento il Napoli deve concentrarsi sulle uscite. In questo momento Greenwood non è una priorità, dovesse arrivare uno tra Politano e Ngonge è di troppo”.

