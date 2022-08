Fabian, Psg alle porte: manca una cessione per sbloccare l’affare

Corriere del Mezzogiorno – Fabian, nel suo futuro il Psg: manca una cessione per sbloccare l’affare.

Il futuro di Fabian Ruiz è scritto, prossimamente sarà un nuovo giocatore del Psg.

Tra il Napoli e i francesi i contatti sono costanti e il trasferimento di Fabian sarà intorno ai 22 milioni più bonus. Ad oggi, però, per sbloccare in via definitiva l’affare, bisognerà attendere che prenda formalmente corpo la cessione della mediana di Galtier. Secondo alcuni indizi social, sarebbe emerso che la sorella di Fabian Ruiz si trovi a Parigi.

