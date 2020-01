Koutris, l’agente svela: “Futuro al Napoli? Al mio assistito non dispiacerebbe, stiamo parlando di un grande club”

Futuro Koutris, le parole dell’agente

Nikolaos Klitsidis, agente di Leonardo Koutris, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Stiamo parlando di un calciatore molto veloce ed offensivo, ama giocare a calcio. L’Olympiacos l’ha preso tre anni fa ed è stato sempre titolare salvo poi infortunarsi. Quest’anno in 5 gare ha fatto 3 assist, chissà cosa potrebbe fare se avesse giocato di più. Non so cosa potrà accadere in futuro, Napoli è un grande club ed a leonardo piacerebbe fare un’esperienza lì”

