Inter, tegola per Conte: il giocatore si è infortunato, può saltare la sfida con il Napoli!

Inter, D’Ambrosio in dubbio per Napoli

Inter, tegola per Conte che potrebbe non avere a disposizione Danilo D’Ambrosio per la sfida del San Paolo. Ecco quanto si apprende sul sito ufficiale del club nerazzurro:

“Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare”. Il terzino, dunque, è fortemente in dubbio per la partita contro il Napoli.

