Napoli – Inter ed ultime su Lobotka a Radio Marte

Davide Palliggiano, corrispondente dalla Spagna del Corriere dello Sport

“Lobotka non è un giocatore simile a Jorginho che invece è il classico regista. Lobotka è piazzato fisicamente, è muscoloso, mi ricorda Shaqiri dal punto di vista fisico. Il Celta Vigo ha ripreso gli allenamenti, Lobotka è rimasto in Spagna perché la compagna è in attesa e il ragazzo è stato in Spagna per le feste di natale. Domenica il Celta giocherà e Lobotka si sta allenando tranquillamente con la squadra. La questione Lobotka si deciderà in pochi giorni perché entrambe hanno bisogno di programmare: il Napoli deve sapere se avrà a disposizione Lobotka ed il Celta deve riorganizzarsi perché la squadra fa acqua da tutte le parti. La cosa certa è che il Celta Vigo non ha bisogno di denaro”.

Vittorio Tosto, agente , su Lobotka

“Lobotka non l’ho mai visto giocare dal vivo e per esprimere una valutazione devo guardarlo con i miei occhi allo stadio perché in tv tante cose non si percepiscono. Ho preso delle informazioni su di lui e nella valutazione dei parametri, se è indovinato come lo è stato Di Lorenzo, può aumentare la sua valutazione. C’è da mettere un punto interrogativo su questo acquisto perché Lobotka è una scommessa e può diventare in giocatore completo, ma ad oggi è un punto interrogativo. Su Soumarè invece, mi sbilancio: il ragazzo è pronto. Credo che il Napoli stia valutando anche l’ipotesi di prendere un attaccante e quindi il club potrebbe liberare un posto con la cessione di Llorente”.

Luca Marchetti, giornalista

“Lobotka è vicino: il Napoli vuole investire su un regista perché è carente in quel reparto. L’obiettivo è Lobotka e c’è stato un incontro a fine anno con il Celta Vigo. Il Napoli ha offerto 16 milioni più 2 di bonus, il Celta invece ha chiesto 20 milioni di euro senza bonus. Tonali non è ancora un regista, forse lo diventerà, ma è stato preso in considerazione dal Napoli e da altre società. Il problema è che il Brescia non intende cederlo a gennaio. Tonelli sarà ceduto a gennaio, ha molta esperienza e ci sono dei club che lo stanno cercando: quelli che vogliono salvarsi individuano in lui un bel rinforzo. Il Cagliari potrebbe completare la rosa con Tonelli”.

Ciccio Colonnese, ex calciatore su Napoli – Inter

“Napoli-Inter è una gara difficile per entrambe le formazioni perché l’Inter è squadra forte ed ha un’idea precisa di calcio, il Napoli invece ha preso solo un brodino con la vittoria sul Sassuolo e deve dimostrare nelle prossime 2 gare di aver risolto i suoi problemi. Sarà una gara combattuta quella del San Paolo, ma al momento vista la condizione di Napoli e Inter vedo la squadra di Conte favorita”.

Bernardo Brovarone, agente, sul Napoli

“Quest’estate ho detto che il Napoli poteva essere la vera protagonista della stagione perché avevo un’idea tecnica della squadra compiuta. L’esplosione però c’è stata al contrario. Forse, sulle corsie esterne basse, il Napoli potrebbe fare un mercato diverso anche perché dopo anni di secondi posti, talvolta il Cancelo della situazione va preso.Lobotka ha grande forza, temperamento e lucidità. Tende alla sostanza, ma non gli manca la qualità e poi non si ferma un attimo, ha dei polmoni impressionanti”.

Ciro Toise, giornalista

“Non è prevista la cessione di Ghoulam a breve, il Napoli proverà a tenerlo dentro e lunedì potrebbe anche essere convocato. Se poi dovessero svilupparsi situazioni sul mercato, dubito che il Napoli prenderà un calciatore che percepisce un ingaggio superiore a Mario Rui. Per mettere dentro Lobotka, il Napoli dovrà fare delle scelte e quindi potrebbe decidere di tenere fuori Malcuit oppure dar via qualcuno in attacco: Younes potrebbe andare altrove e giocare di più. Faccio fatica a credere che il Napoli possa cedere Karnezis”.

Gianni Di Marzio, allenatore

“L’Inter ha in rosa giocatori forti e non è solo il sistema di gioco a far girare bene la squadra. I difensori nerazzurri salgono bene, tengono la linea, sono tecnicamente forti e credo che Mertens possa metterli in difficoltà però, darei ancora fiducia a Milik che sta bene, sta segnando ed è arrivato anche il momento di sbloccarsi con le grandi.Oltre al centrocampista, al Napoli servirebbe anche un terzino mancino per migliorare in fase difensiva. Mario Rui in fase offensiva è molto valido mentre in fase difensiva è un po’ carente e Ghoulam non sappiamo che condizione fisica abbia”.

Riccardo Ferri, ex calciatore

“Milik è un giocatore temibile ed è il prototipo di attaccante che a me piace perché ha tutte le caratteristiche dell’uomo di area di rigore. Peccato che gli infortuni gli abbiano bloccato la crescita, ma ora sta bene e sta iniziando anche a segnare con una certa continuità. La difesa dell’Inter è molto forte, forse tra le migliori a livello internazionale perché è formata da giocatori fisici, ma che sanno anche bloccare anche gli attaccanti brevilinei.Se non ci fosse stato Marotta, all’Inter non sarebbe arrivato Conte per cui l’arrivo del dirigente ha aperto le danze. Conte ha dato qualcosa in più nello spogliatoio”.

