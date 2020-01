Acuña nel mirino del Napoli, è lotto con l’Inter per il terzino

Il sito di settore, calciomercato.it, riporta dell’interesse del Napoli su Marcos Acuña, terzino sinistro dello Sporting CP.

Acuña è nella lista anche dell’Inter che lo ritiene l’alternativa a Darmian:

“Oltre che un centrocampista, con Vidal sempre in cima ai pensieri, nel mercato di gennaio l’Inter vuole prendere anche un vice Lukaku e un laterale sinistro. Per quest’ultimo ruolo, il prescelto di Antonio Conte è Marcos Alonso, ma fin qui il Chelsea ha sparato altissimo – si parla di una richiesta di circa 40 milioni, per un giocatore peraltro ai margini della squadra allenata da Lampard – obbligando Marotta e soci a prendere in considerazione altri profili. Tra questi Darmian del Parma, che però è un destro, ma soprattutto un altro Marcos che di cognome fa Acuña.

L’argentino piace anche al Napoli e ha un passato da compagno di Lautaro nelle file del Racing Club , dove ha giocato dal 2014 al 2017 quando è sbarcato in Europa.”

