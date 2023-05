Napoli, contro il Monza potrebbe esserci una formazione inedita

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti potrebbe optare per una formazione inedita contro il Monza.

Si avvicina il giorno di Monza-Napoli ed il Corriere dello Sport si concentra sulla probabile formazione azzurra. Secondo le parole del quotidiano Luciano Spalletti potrebbe concedere spazio a coloro che non sono stati molto presenti in campo nel corso della stagione.

“Non è il caso di Osimhen che vuole giocare sempre e soprattutto vincere la classifica dei cannonieri (è a 23 gol, +4 su Lautaro). Ma al suo fianco in attacco potrebbe avere due esterni inediti: Zerbin e Raspadori. Insieme a loro anche Gaetano, unico napoletano in rosa col terzo portiere Marfella. Gaetano, sempre ritenuto intoccabile nella rosa da Spalletti, potrebbe essere schierato mezzala, il suo ruolo preferito, al posto di Zielinski. Insieme al terzino polacco Bereszynski che potrebbe giocare a sinistra per Olivera ma anche a destra per il capitano Di Lorenzo.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Spalletti in versione inedita: mascherato, lascia Castel Volturno: “Vi depisteremo”

Napoli, il report dell’allenamento in vista del Monza

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 13 Maggio 2023 a cura di Artemis