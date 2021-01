Napoli, Coppa Italia: De Laurentiis sarà allo stadio, vuole chiarimenti riguardo una frase di Gattuso

Il presidente azzurro incontrerà la squadra in occasione del match di domani

In occasione del match di domani tra Napoli e Spezia per i quarti di Coppa Italia è atteso allo Stadio Aurelio De Laurentiis. il presidente incontrerà l’allenatore e la squadra per la prima volta dopo la sconfitta di Verona. a riportare tutto ciò è Tuttosport. Il quotidiano sportivo riporta nella sua edizione odierna che il presidente vorrebbe dei chiarimenti soprattutto su una frase pronunciata da Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo il match del Bentegodi: “Nella ripresa abbiamo fatto cose che non dovevamo fare”.

