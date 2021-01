Calma piatta in casa Napoli, ADL fa scena muta

ADL non fa trapelare segnali. Nonostante nel post-partita fosse visibile a tutti la rabbia del presidente, da ieri è calma piatta.

La Gazzetta dello Sport analizza l’atteggiamento in casa Napoli, che pare assai teso.

ADL sull’andamento del Napoli pare non abbia ritenuto importante intervenire, né pubblicamente, né con la squadra o con l’allenatore, che lui stesso aveva dichiarato di voler riconfermare anche per il prossimo biennio. Incomunicabilità che lascia spazio ad ogni fantasia, pensieri discordanti tra i tifosi e non.

Una cosa è chiara: è necessaria una svolta, istantaneamente, o l’addio sarà inevitabile. Ma i silenzi non danno percezioni positive alla squadra che naviga in alto mare. Bisogna attribuire certamente colpe anche all’allenatore, ma quest’ultimo non si è mai tirato indietro davanti alle proprie responsabilità. C’è da dire, purtroppo però, che con difficoltà sta allenando il club azzurro, non riuscendo a trasmettere appieno i propri insegnamenti sia mentali che tecnici.

Ciò che desta maggiore preoccupazione sono gli atteggiamenti in campo, quelli che rimembrano vecchi comportamenti, ai tempi di Ancelotti. Il Napoli pare colpito dagli stessi problemi.

Oltre alla pessima prestazione contro il Verona, la squadra, nonostante tutto, è competitiva per i primi quattro posti, che valgono la Champions ed è in corsa nelle Coppe.

Ci sono da rivedere alcune cose, ma non si può dire il Napoli non abbia mostrato anche un buon calcio, con Atalanta e Roma, ma pure in altre occasioni. Poco ma sicuro è che a questa squadra manca personalità e continuità.

