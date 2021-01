CARBONE-PAGANESE: è fatta! Il 2002 rientra in Campania

Carbone – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Altro acquisto messo a segno dalla Paganese che trova un altro rinforzo in mediana per la propria Primavera 3.

Infatti, dopo aver giocato negli ultimi anni con le compagini Under 17 Napoli, Berretti Cavese, poi Cosenza in Primavera, ora per il giovane calciatore Fortunato Carbone è tempo di vestire la maglia azzurrostellata.

Infatti, la Paganese ha prelevato il classe 2002 Fortunato Carbone, ruolo centrocampista centrale in forza negli ultimi mesi con la Primavera del Cosenza di mister Emanuele Ferraro, compagine con cui è sceso in campo la scorsa settimana nel match perso sul campo del Napoli col punteggio di 1-0.

Carbone rientra in Campania, quindi, per affrontare questa nuova avventura con la maglia della Paganese Primavera allenata dal tecnico Salvatore Matrecano.

Carbone-Paganese: si riparte!

