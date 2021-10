Anche il Napoli segue Lucca, il bomber 2000 che sta stupendo tutti

Il Napoli sta seguendo Lorenzo Lucca

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il ds Cristiano Giuntoli sta seguendo molto da vicino l’attaccante del Pisa Lorenzo Lucca. Il classe 2000 in questo inizio di stagione sta stupendo tutti, occupando la vetta della classifica dei marcatori in Serie B con 6 reti. Oltre il Napoli, anche Inter e Milan sono sulle sue tracce.

