Fiorentina, Odriozola recrimina: “Contro il Napoli meritavamo i tre punti”

Il rammarico di Odriozola

Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dei viola, dove è tornato sulla sconfitta di domenica scorso contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Sono molto felice di questo primo mese con questi bei colori addosso, che mi piacciono moltissimo. La squadra sta andando bene. Abbiamo perso con due squadre che sono al vertice della classifica, ma avremmo meritato di vincere. Mi trovo benissimo con i miei compagni. Siamo un gruppo magnifico di giocatori che sanno giocare molto bene a calcio. In allenamento ci divertiamo. Abbiamo una squadra che può sognare in grande. Non potrei essere più contento”.

