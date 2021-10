Vigliotti: “A quelle cifre Insigne deve firmare, non può rinunciare”

Vigliotti sulle cifre del rinnovo di Lorenzo Insigne

Nel corso del programma Tribuna Sport, il giornalista Gianluca Vigliotti si è soffermato sulle presunte cifre offerte dal Napoli a Lorenzo Insigne per il rinnovo di contratto. Ecco quanto dichiarato:

“Cinque milioni per i prossimo cinque anni? Significa che Il Magnifico, all’età di 34 anni, guadagnerebbe circa dieci milioni di euro lordi. Mi sembra una offerta molto importante, come chiedere di più? Ora mi rivolgo direttamente al capitano del Napoli: Lorè, cosa aspetti per firmare? Fallo subito che è una grande occasione per te”.

