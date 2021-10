Mancini su Meret: “Se in finale fossimo andati sul 3-0, lo avrei fatto giocare”

Mancini su Meret e la Nazionale

Ultime calcio – Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia parlato al Festival dello Sport di Trento:

Mancini:

“Credo che l’atteggiamento non sia stato sbagliato, abbiamo sempre riconosciuto che la Spagna gioca benissimo tecnicamente, da oltre 20 anni, sono abituati più di noi. Sapevamo avrebbero avuto più possesso palla, ma il primo tempo poteva finire 1-1. Questa partita ci deve dare la forza e la consapevolezza che siamo una grande squadra. Non condivido con chi ha detto che non abbiamo messo impegno, non ci siamo messi ad attaccare. Meret? Ci ho pensato, magari la finale se siamo 3-0 lo metto gli ultimi tre minuti (ride, ndr). Con il Galles avevo finito i cambi, non c’era più spazio. Ripagheremo in un’altra situazione. Ci è dispiaciuto, è chiaro. Ma era importante dare a tutti la possibilità di presenza all’Europeo”.

