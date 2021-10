Identificato il tifoso che ha offeso Koulibaly: ecco a cosa va incontro

Indentificato il tifoso che ha offeso Koulibaly

Identificato il tifoso che ha offeso Kalidou Koulibaly dopo Fiorentina-Napoli: la persona in questione andrà in giudizio e sarà daspato.

La Fiorentina sarebbe intenzionata ad impedirgli l’accesso allo stadio Artemio Franchi per sempre. È quanto riporta la redazione di Sky Sport.

