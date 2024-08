Verona-Napoli, Zanetti: Complimenti ai miei ragazzi, hanno tirato fuori una prestazione incredibile”

Verona-Napoli, le parole di Zanetti nel dopo gara

Al termine della gara tra Napoli e Verona disputata al Bentegodi, il tecnico dei padroni di casa Paolo Zanetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore dei padroni di casa:

“Avevo chiesto ai ragazzi di fare una grande prestazione, perché il risultato è una conseguenza: gli faccio i complimenti, hanno tirato fuori una prestazione incredibile. La scorsa settimana abbiamo preso una sberla in Coppa Italia dopo una partita pessima, sette giorni dopo abbiamo fatto una gara straordinaria portando a casa i tre punti. La mentalità ha fatto la differenza, siamo scesi in campo con tanta corsa e tanta fame. Ho visto la squadra che volevo. Il campionato è lungo, ma è sempre bello partire bene. I ragazzi hanno fatto ciò che dovevano, dimostrando in campo il loro valore. Non dobbiamo adagiarci, perché oggi abbiamo fatto del nostro massimo mentre il Napoli non era al suo massimo”.

