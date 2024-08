Verona-Napoli, Conte: “Chiedo scusa, sono il responsabile”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sfida di campionato contro il Verona.

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di campionato del Napoli: la squadra di Antonio Conte è stata sconfitta dall’Hellas Verna per 3-0.

Dopo il suddetto match il tecnico ha parlato ai microfoni di DAZN:

“Prima sentivo della notte di festa per il Verona, per noi deve essere una notte in cui avere l’umiltà di chiedere scusa al popolo napoletano. È stato un secondo tempo veramente difficile da valutare. Sul discorso tattico, nel primo tempo c’era una sola squadra in campo; nella ripresa probabilmente siamo scesi in campo soddisfatti di quanto fatto nella prima frazione, ma non saprei di cosa in particolare. Non ho visto lo stesso atteggiamento, la stessa voglia, la stessa attenzione al dettaglio. Alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve e questa è la cosa più preoccupante: una squadra forte prende e tiene botta. È successo, adesso ripartiamo e continuiamo a fare le cose per le quali lavoriamo. Mi prendo tutte le responsabilità e ripeto: chiedo scusa alla nostra città. Mi prendo sempre la responsabilità di ciò che dico, non parlo mai a caso o per dare fiato alla bocca e creare problematiche. Ho l’esperienza giusta per capire determinate situazioni e dire determinate cose. Che poi possano piacere o meno, chi vuol cavalcare l’onda per mettere al centro la mia persona… Io non mi nascondo, ci metto sempre la faccia come sto facendo in questo momento. Oggi è difficile ripagare la passione dei nostri tifosi, sono onesto.”

Sulla situazione di Victor Osimhen aggiunge:

“Dovete chiedere al club e non a me. Io vedo che Osimhen fin dal ritiro si è allenato a parte. H detto subito che su questa vicenda sono uno spettatore. Al di là di un singolo giocatore bisogna però avere un atteggiamento di più personalità e voglia, anche nelle difficoltà. Io ho visto che i ragazzi nella difficoltà fanno fatica e questa è una cosa grave.”

