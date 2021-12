Napoli: Lobotka verso il recupero, può sedere in panchina contro il Milan

A breve Luciano Spalletti potrà contare anche sul centrocampista slovacco

Il Mattino, nella sua edizione odierna riferisce che oltre a Mario Rui ed Elmas, per i quali ci sono ottime possibilità di recupero in vista di Milan-Napoli, Luciano Spalletti potrà presto contare anche su Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha svolto terapie e lavoro personalizzato sul campo e ci sono segnali positivi in merito a un suo ritorno tra i disponibili contro il Milan.

