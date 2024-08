la Repubblica – Conte, è stato l’unico a non capire che il Napoli è rifondato solo sul suo nome

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle evidenti problematiche del Napoli di Antonio Conte. Antonio Corbo ha commentato questo momento delicato:

“Conte va assolto e ringraziato per il suo inconsapevole contributo. Ha dimostrato che non esistono uomini e miracoli, in un calcio ancorato a logiche, tradizioni, comportamenti consolidati. È stato purtroppo l’unico a non capire che il Napoli è rifondato solo su un nome, purtroppo il suo. Non su un programma concreto e tempestivo. Si è fidato del suo carisma, di sistemare allenamenti energici nel ritiro, nell’eccellente preparazione atletica.

Ma non bastava se si registra un mercato di confuso andirivieni. Il valore di Antonio Conte meritava rispetto, quindi chiarezza. È una sconfitta da shock che dovrebbe ammonire chi dirige. Il nome di Conte è stato solo un grande colpo di scena, ha placato l’ira dei tifosi e ricondotto De Laurentiis e Chiavelli sul ponte di comando. Sono cose importanti, a volte geniali, ma certe volte vanno lasciate solo al mondo dello spettacolo”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verona-Napoli, Raspadori: “Dobbiamo dimenticare il passato”

Verona-Napoli, Conte: “Chiedo scusa, sono il responsabile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi