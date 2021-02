Napoli, il centrocampista Elmas: “Contro l’Atalanta serve una prestazione di alto livello”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta:

“Questa è una gara importante per entrambe le squadre. L’Atalanta ha giocatori importanti ed è molto forte. Sappiamo di dover fare una partita di alto livello. Dobbiamo fare ciò che dice il mister ed essere sul pezzo, combattere in tutte le gare e fare sempre il meglio. Dobbiamo migliorare di partita in partita”.

