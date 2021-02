Lorenzo Insigne ha accusato un fastidio di natura muscolare, non partirà titolare

Non c’è pace per il Napoli. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il capitano dei partenopei Lorenzo Insigne ha accusato un fastidio di natura muscolare. Il giocatore non farà parte dell’undici iniziale.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Politano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Formazioni Atalanta-Napoli: out Insigne, c’è Politano

Napoli, un gruppo di tifosi incita la squadra: “Non molliamo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Metoo in Grecia, arrestato ex direttore Teatro nazionale