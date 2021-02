Napoli, un gruppo di tifosi incita la squadra: “Non molliamo”

Un gruppo di tifosi del Napoli ha incoraggiato la squadra per la gara di campionato contro l’Atalanta.

Il Napoli è prossimo ad affrontare l’Atalanta allo Gewiss Stadium. Per gli azzurri non sarà una passeggiata a causa dei numerosi giocatori assenti, in più la squadra sta scendendo in campo ogni tre giorni poiché è impegnata sia in campionato sia in Europa League. Alcuni tifosi del Napoli hanno atteso la squadra all’esterno dell’albergo in cui gli azzurri erano in ritiro ed hanno incoraggiato i giocatori applaudendo e cantando cori. Gli applausi erano dedicati soprattutto al capitano Lorenzo Insigne ed al tecnico Gattuso che ha risposto con un sorriso.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Marzio: “Mertens e Cavani rifiutarono la Juventus per amore del Napoli”

Parma-Udinese, streaming e tv: dove vedere la 23a giornata di Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Metoo in Grecia, arrestato ex direttore Teatro nazionale