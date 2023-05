Corriere dello Sport – Chiamata a Luis Enrique: Kvara ed Osi non si muoveranno da Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, ha testimoniato la mossa di Aurelio De Laurentiis, che non intende lasciarsi scappare il vero colpo dell’anno. Il patron, infatti, ha chiamato Luis Enrique per parlargli del progetto partenopeo: “Contatti diretti perché è così che si fa quando c’è da valutare, da progettare un futuro che nelle intenzioni non dovrà essere da meno del presente. Il Napoli di Spalletti ha vinto lo scudetto e poi ha perso Spalletti: è così che stanno le cose. Ma DeLa ha ribadito di non voler vendere Osimhen e Kvaratskhelia sin dalla notte della prima festa al Maradona.

Di certo argomento importante da mettere sul tavolo delle trattative perché Lucho è uno degli allenatori più ambiti. Libero e corteggiato: l’irruzione del Psg sulla scena non è mica passata inosservata. Ci mancherebbe. La certezza è che il Napoli ha un progetto ambizioso in Champions, una squadra con lo scudetto e giocatori importanti: e vuole Luis Enrique”.

