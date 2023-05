Il Mattino – Ultimo tentativo per Spalletti, biennale con maxi-ingaggio: ma ha già scelto.

Aurelio De Laurentiis, nonostante la sfrenata ricerca di un nuovo traghettatore per la panchina azzurra, è ancora disposto a trattare con Luciano Spalletti. Inoltre, il patron tiene a sottolineare in tutti i modi, soprattutto in pubblico, che la decisione di lasciare il Napoli è unicamente del tecnico. Il quotidiano, sulla propria edizione odierna, fa sapere che il presidente sta facendo un ultimo tentativo per provare a convincerlo, con una maxi-offerta da 4 milioni di euro per due anni. La situazione, al momento, è difficile che possa avere un risvolto positivo, perché Spalletti ha già preso la sua decisione di lasciare il posto a qualcun altro.

