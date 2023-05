Il Mattino – ADL ha scelto, vuole Vincenzo Italiano sulla panchina del Napoli: trattativa avviata.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato il forte interesse di Aurelio De Laurentiis per Vincenzo Italiano. Il presidente ha avviato i contatti con Joe Barone, poiché l’allenatore ha ancora un altro anno di contratto. Ad oggi i rapporti tra Napoli e Fiorentina sono ottimi, questa la testimonianza: “La trattativa c’è. Dunque, i viola sanno dell’interessamento per il tecnico che ha portato i toscani in finale di Conference League. Barone ha rinviato ogni discussione a dopo il match di Praga con il West Ham: non ha detto di no, ma neppure ha fatto salti di gioia.

Insomma i primi abboccamenti tra Napoli e Fiorentina sono iniziati. E gli sviluppi non sono scontati: perché mai De Laurentiis farebbe uno sgarbo al presidente italo-americano. Dunque, se ne parla dopo la finalissima. Ed è Italiano il prescelto”.

